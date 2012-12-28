В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны
40-летний липчанин сообщил о заминированном автомобиле на парковке ТРЦ: его задержали в парке
В России
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5 минут назад
Губернатор Ростовской области сообщил о взрывах на топливной базе после атаки БПЛА
Голубев не уточнил, где конкретно произошла атака: Пролетарский район есть в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Голубев не уточнил, где конкретно произошла атака: Пролетарский район есть в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Накануне Минобороны России сообщало, что с 18.00 до 19.30 мск были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемой авиабомбы «Hammer» и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО французская управляемая авиабомба и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области, - говорится в сообщении.
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