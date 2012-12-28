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В России
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26 минут назад
Число получающих поддержку МСП и самозанятых упало на треть
В 2023 году льготами воспользовались 467 тыс. компаний малого и среднего бизнеса (МСП). Это на 27% меньше, чем в 2022-ом, следует из «Комментариев о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ. Также нынешний показатель в 3,4 раза меньше, чем в 2020-м,
сообщают «Известия».
В деловых объединениях подтвердили, что число получателей сокращается. Круг мер поддержки для самозанятых и бизнеса сильно сузился — если сравнивать с тем объемом, который был в пандемию, сказал председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России», основатель IT-платформы для самозанятых «Язанят» Павел Зюков. Еще одна причина — бюрократия, предпринимателям приходится предоставлять большой объем отчетности, сказал он.
К субъектам, рассчитывающим на помощь, начали более требовательно относиться — это касается оценки компаний, качества и перспективности проектов, подчеркнул член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Праймкей» Олег Малахов.
Впрочем, эксперт экономического факультета РУДН Дамир Кудряков уверен, что снижение числа получателей господдержки можно расценить и как сигнал о том, что экономика восстанавливается после кризиса.
Более точечное использование инструментов государственной помощи способствует качественному развитию МСП, уверена в свою очередь доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
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