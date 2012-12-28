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27 минут назад

Кабмин подготовит закон о регулировании маркетплейсов

Правительство само сформирует отдельный закон, который будет регулировать маркетплейсы. Как сказано в итоговом докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о развитии конкуренции за 2023 год, служба займется разработкой такого проекта совместно с Минпромторгом, Роспотребнадзором, другими ведомствами и организациями. «Известия» ознакомились с документами ФАС.

Служба уже подготовила концепцию будущего законопроекта. Его положения будут направлены на урегулирование отношений между маркетплейсами, потребителями, продавцами товаров, владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Сам законопроект сформируют для «создания более эффективных условий для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли».

В пресс-службе ФАС «Известиям» уточнили: ведомство считает, что следует рассмотреть вопрос о регулировании деятельности маркетплейсов в отдельном федеральном законе, который будет учитывать специфику всех сторон.

Регулирование должно предусматривать, в частности, определение участников рынка, требования к заключению и исполнению договоров, отметили в ведомстве. Также следует сформировать нормы, касающиеся владельцев таких площадок — «это контроль размещения информации о товаре, особенности взаимодействия с покупателями, продавцами и владельцами пункта самовывоза, в том числе при возврате товара».

При этом регулирование должно учитывать специфику маркетплейсов как владельцев информационного ресурса, который обеспечивает взаимодействие между покупателями, продавцами и ПВЗ.

«Маркетплейсы не являются торговыми организациями, они не осуществляют реализацию товаров, их отношения с покупателями, продавцами и пунктами самовывоза существенно отличаются от отношений в структуре торговой сети. В связи с этим служба считает необходимым установить требования к маркетплейсам, которые отличны от тех, которые предъявляют торговым сетям», — подчеркнули в ФАС.

В Минромторге и Роспотребнадзоре отметили, что пока не получали от ФАС концепцию проекта. «Известия» запросили Совет Федерации и правительство о том, какие рекомендации и поручения уже даны ведомствам для создания нового законопроекта.

маркетплейсы
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