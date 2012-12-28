Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
В Молодёжном парке будет установлена часовня в честь 80-летия с окончания Великой Отечественной
«В этом году подготовка города к зиме ничем не отличается от такой же работы в прошлом году»
19-летнего парня обвиняют в краже из дома 75-летнего пенсионера вещей на 177 900 рублей
В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны
В России
30
27 минут назад
Кабмин подготовит закон о регулировании маркетплейсов
Правительство само сформирует отдельный закон, который будет регулировать маркетплейсы. Как сказано в итоговом докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о развитии конкуренции за 2023 год, служба займется разработкой такого проекта совместно с Минпромторгом, Роспотребнадзором, другими ведомствами и организациями. «Известия» ознакомились с документами ФАС.
В пресс-службе ФАС «Известиям» уточнили: ведомство считает, что следует рассмотреть вопрос о регулировании деятельности маркетплейсов в отдельном федеральном законе, который будет учитывать специфику всех сторон.
Регулирование должно предусматривать, в частности, определение участников рынка, требования к заключению и исполнению договоров, отметили в ведомстве. Также следует сформировать нормы, касающиеся владельцев таких площадок — «это контроль размещения информации о товаре, особенности взаимодействия с покупателями, продавцами и владельцами пункта самовывоза, в том числе при возврате товара».
При этом регулирование должно учитывать специфику маркетплейсов как владельцев информационного ресурса, который обеспечивает взаимодействие между покупателями, продавцами и ПВЗ.
«Маркетплейсы не являются торговыми организациями, они не осуществляют реализацию товаров, их отношения с покупателями, продавцами и пунктами самовывоза существенно отличаются от отношений в структуре торговой сети. В связи с этим служба считает необходимым установить требования к маркетплейсам, которые отличны от тех, которые предъявляют торговым сетям», — подчеркнули в ФАС.
В Минромторге и Роспотребнадзоре отметили, что пока не получали от ФАС концепцию проекта. «Известия» запросили Совет Федерации и правительство о том, какие рекомендации и поручения уже даны ведомствам для создания нового законопроекта.
0
0
0
0
0
Комментарии