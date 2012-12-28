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22 минуты назад

«Не только джаз на пруду» – здесь начинается лето

Девизом этого лета станет: «Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь и отдайся! Улыбайся, улыбайся!» - песня группы IOWA!

Именно группа IOWA откроет летний фестивальный сезон в усадьбе «Скорняково-Архангельское».

15 июня пройдет фестиваль «Не только джаз на пруду», для многих это мероприятие must visit*.

Музыка будет разной, яркой, исключительно хорошей и волнующей. Как всегда, будут 2 сцены. На главной сцене в этом году кроме IOWA выступят: группа «Обними кита» с трендовой песней «Кило печенья», Вадим Эйленкриг с настоящим джазом, Петр Налич с его страстным мегахитом «Gitar», Тося Чайкина с саундреком к сериалу «Беспринципные» и не только.

Во дворе крепости гостей будет ждать настоящая жаркая Мексика с песнями, танцами, такос и бурритос. Специальный гость малой сцены - группа Mariachi Los Panchos. Настоящие мексиканцы, которые прославились миксами испанских и русских песен. Они не только споют, но и проведут мастер-классы по бачате для всех зрителей.

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На пляже будет царить лаундж от диджеев, туда можно будет сбежать, если захочется спокойствия и уединения.

Ну, а если хочется взять максимум от этого дня, то можно посетить много разных пространств с активностями и мастер-классами для всех возрастов и интересов. А на закате желающие смогут подняться на воздушных шарах или просто полюбоваться их красотой.

Фестиваль «Не только джаз на пруду» — это не только очень хорошая музыка, но и потрясающая атмосфера лета, тепла, уюта, красоты и невероятных людей вокруг. Именно поэтому большинство гостей фестиваля возвращаются снова и снова, чтобы провести день музыки и любви в теплом кругу друзей.

Кстати, о друзьях - их у «Скорняково-Архангельское» немало! Значит, и приятных сюрпризов для гостей будет много. Бессменный информационный партнёр мероприятий в Усадьбе – коммуникативное агентство «Прайд Медиа» - сопровождение бизнеса как по нотам и музыка лета обязательно найдет своих слушателей, а важная информация будет доставлена до аудитории исключительно честно и качественно.

А если вы уже сейчас задумались о посещении фестиваля «Не только джаз на пруду» обратите внимание, что в этом году для комфорта гостей количество входных билетов будет ограничено.

Не откладывайте на завтра то, что лучше сделать сегодня.

«Не только джаз на пруду» – здесь начинается лето.

Встречаемся 15 июня в 15:00 в усадьбе «Скорняково-Архангельское». Все подробности на сайте https://usadba-nadonu.ru/

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Фото предоставлены ООО «Бальмонт» Усадьба Скорняково-Архангельское
ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район, с. Скорняково, ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318

ООО «Прайд Медиа»

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