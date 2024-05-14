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В России
26
27 минут назад

Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения россиян

Министерство финансов РФ планирует рассмотреть вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения россиян.

В рамках совершенствования налоговой системы Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц, - сообщил кандидат на пост министра финансов Антон Силуанов, выступая на заседании Госдумы.

По его словам, вопрос о прогрессивной ставке налогообложения на доходы физлиц поднимался различными фракциями, - пишет "Российская газета".

"Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими, когда будем обсуждать вопросы совершенствования налоговой системы", - пояснил он.

Изменения налоговой системы в Госдуме планируется обсудить 20 мая.

Одним из наиболее предсказуемых изменений в налоговой системе будет переход на прогрессивную шкалу налогообложения, а именно изменения параметров НДФЛ в комбинации с коррекцией ставок налога на прибыль, - заявила член Совета молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц.

При этом частично прогрессивное налогообложение уже действует в России с 2021 года. С дохода свыше 5 млн руб. в год налог платится налог в размере не 13%, а 15%.
налоги
экономика
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