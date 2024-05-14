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В России
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27 минут назад
Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения россиян
Министерство финансов РФ планирует рассмотреть вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения россиян.
По его словам, вопрос о прогрессивной ставке налогообложения на доходы физлиц поднимался различными фракциями, - пишет "Российская газета".
"Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими, когда будем обсуждать вопросы совершенствования налоговой системы", - пояснил он.
Изменения налоговой системы в Госдуме планируется обсудить 20 мая.
Одним из наиболее предсказуемых изменений в налоговой системе будет переход на прогрессивную шкалу налогообложения, а именно изменения параметров НДФЛ в комбинации с коррекцией ставок налога на прибыль, - заявила член Совета молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц.
При этом частично прогрессивное налогообложение уже действует в России с 2021 года. С дохода свыше 5 млн руб. в год налог платится налог в размере не 13%, а 15%.
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