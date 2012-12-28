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В России
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сегодня, 15:33
С 2025 года в России не будет понятия «бакалавр»
В России Болонская система действует с сентября 2003 года. Она предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года).
"В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр". Это будет высшее образование и специализированное высшее образование", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы.
12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта и Томском государственном университете (ТГУ). Согласно документу, в новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от 4 до 6 лет, в магистратуре - от 1 до 3 лет.
Фальков также отметил, что для некоторых специальностей четырехлетнего образования недостаточно - им нужно учиться 5 - 5,5 лет. Это касается инженеров, педагогов и врачей. Последние при этом уже учатся только по программам специалитета от пяти лет, - передает ТАСС.
Как ранее отмечал и.о. вице-премьера Дмитрий Чернышенко, в рамках новой системы уже разработано 180 новых образовательных программ, на которые в 2023 году было принято более 4 тыс. студентов.
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