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В России
44
50 минут назад

В Архангельске ликвидировали пожар на теплоходе «М.В. Ломоносов»

Пожарные ликвидировали открытое горение, а затем потушили пожар на теплоходе "М. В. Ломоносов", стоящем в доке в Архангельске.

В Архангельске сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на теплоходе "М. В. Ломоносов", стоящем в доке в Архангельске, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

При тушении судно начало крениться на правый борт. Возник риск опрокидывания, создалась угроза для личного состава. Пожарные эвакуировались на причал и продолжили тушение с суши и воды, - говорится в официальном Телеграм-канале МЧС.

Теплоход загорелся 13 мая в сухом доке на территории АО "Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота". Площадь пожара составила 936 кв. м. Пострадавших нет, возгорание локализовали в ночь на 14 мая.

По факту возгорания теплохода Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. По данным пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на судне 13 мая проводили сварочные работы, через некоторое время после их окончания произошло возгорание.

"В пять [часов] утра была [объявлена] ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе. Пожар полностью потушили в 08:50 мск.

Для разведки применялась беспилотная авиационная система. На месте работали 42 специалиста и 13 единиц техники.
пожар
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