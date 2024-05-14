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В России
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сегодня, 14:05
Врач назвал изжогу главным симптомом рефлюксной болезни
Гастроэнтеролог назвал изжогу главным симптомом рефлюксной болезни.
По его словам, ГЭРБ — одна из самых распространенных болезней ЖКТ и в России встречается у 18-46% взрослого населения, в среднем у каждого третьего. Он отметил, что при рефлюксной болезни забросы желудочной кислоты вредят слизистой оболочке нижнего отдела пищевода, приводя к его воспалению.
Чаще других с ГЭРБ сталкиваются люди с лишним весом, вредными привычками — курильщики, любители выпить и слишком плотно поесть, предупредил врач. Также в группе риска находятся принимающие определенные лекарства пациенты, люди с тяжелой физической работой, перенесшие операции на ЖКТ.
Рефлюксная болезнь может возникать и при употреблении большого количества шоколада, фруктов, специй, сладкой газировки, томатов. Провоцирует развитие ГЭРБ и сильный постоянный стресс, - заявил эксперт.
Распознать заболевание достаточно просто, так как оно имеет ярко выраженные симптомы, отметил Белоусов. Например, у 80 процентов пациентов есть изжога, у каждого второго — отрыжка, а у каждого пятого — боль за грудиной, возникающая при глотании пищи.
Часто неприятные симптомы мучают по ночам, что мешает человеку отдохнуть и значительно снижает качество жизни.
Если не лечить ГЭРБ, рассказал врач, могут возникнуть угрожающие жизни осложнения, например, бронхиальная астма или ее обострение. "Из-за запущенной ГЭРБ могут развиться кровотечения, язвы и сужение просвета пищевода и пищевод Баррета. А он, в свою очередь, увеличивает риск появления аденокарциномы — злокачественной опухоли пищевода", - резюмировал врач.
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