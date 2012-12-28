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12 минут назад

НЛМК внедрил новую технологию для переработки вторичной сырья

Новолипецкий металлургический комбинат внедрил новую технологию обезвоживания шлама - продукта, который образуется при мокрой газоочистке. Использование технологии и специальных туб из геотекстильной ткани позволило ускорить переработку шлама в 8 раз, ежегодно перерабатывать до 150 тыс. тонн попутной продукции.

Пыль, которая образуется во время производства чугуна и кокса, улавливают газоочистные установки с мокрой очисткой. Уловленная пыль смешивается с водой - образуется шлам, который направляется в пруды-накопители для отстаивания. Например, на фабрике брикетирования НЛМК из шламов, содержащих железо и углерод (основное металлургическое сырье), делают брикеты и используют в качестве сырья в доменных печах. Кроме того, шламы применяются в дорожном строительстве для формирования нижнего слоя будущих дорог или в качестве добавки в цементной промышленности.

Шламы 2.JPG

В новой технологии используется прочная геотекстильная ткань. Из нее изготавливают специальные тубы, которые размещают на площадке неподалеку от пруда-накопителя, а затем перекачивают в них шлам. Под давлением вода проходит сквозь ткань и возвращается обратно в пруд. Через несколько месяцев тубы вскрывают и извлекают обезвоженный материал для переработки.

Проект – часть масштабной программы компании по обращению с вторичным сырьем. Она позволит сократить образование отходов, снизить расходы на их внешнюю утилизацию и увеличить долю внутренней переработки вторсырья. Проекты предполагают переработку и возвращение в производство строительных материалов, лома железобетона формовочных смесей, железосодержащего шлама, дерева и других материалов. Все они позволят снизить к 2025 году расходы на обращение со вторсырьем на 50% и сохранить уровень рециклинга компании на уровне более 99%.

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