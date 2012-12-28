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В России
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38 минут назад
В Минсельхозе предлагают ограничить импорт цветов из недружественных стран
Речь идет о мерах таможенно-тарифного регулирования
"Мы совместно сейчас с министерством экономического развития рассматриваем меры таможенно-тарифного регулирования для того, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран, это мы можем сделать", - отметила она.
По ее словам, цветоводы также будут максимально поддерживаться "нашими внутренними возможностями", - передает "Интерфакс". Несмотря на то, что эта отрасль "не является темой продбезопасности, тем не менее меры господдержки предусмотрены", - сказала Лут.
"У нас есть льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки, которые соответствуют срокам окупаемости", - уточнила она.
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