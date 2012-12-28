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сегодня, 12:52
Число жертв обрушения подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 17
В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома нашли тело ещё одной погибшей. А позже - еще одного погибшего.
Чуть позже ведомство сообщило, что тело еще одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. Количество жертв увеличилось до 17 человек.
В минувшее воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, сигнал ракетной опасности неоднократно звучал в течение дня.
Подъезд десятиэтажного жилого дома на улице Щорса в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты "Точка-У" 12 мая. Ранее на месте трагедии нашли 15 тел. Спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек.
Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.
Помимо погибших при обрушении подъезда, еще три человека стали жертвами вечернего обстрела Белгорода, 27 жителей города получили ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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