Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
В Молодёжном парке будет установлена часовня в честь 80-летия с окончания Великой Отечественной
В России
34
30 минут назад
Цены на медь достигли максимума за два года
За последние два месяца цены на медь в мире взлетели примерно на 28%.
По итогам торгов на Comex котировки июльских фьючерсов на металл выросли на 2,2% до $4,766 за фунт. Это самый высокий показатель с 18 апреля 2022 года, по данным Dow Jones Market Data.
Исторический рекорд составляет $4,9375 за фунт, он был установлен 4 марта 2022 года.
Взлет цен на медь в последнее время "отражает оптимизм по поводу возобновления роста глобальной экономики во главе с США и поддерживается надеждой на то, что экономика Китая достигла дна" и начнет восстанавливаться, - полагают аналитики Pave Finance. Также, по их мнению, металл пользуется спросом со стороны тех, "кто хочет получить прибыль от устойчивого инфляционного давления".
0
0
0
0
0
Комментарии