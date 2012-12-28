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В России
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сегодня, 11:23
В РФ с начала года выросли выдачи ипотеки на частные дома
Подавляющее большинство клиентов (81%) приобретают готовые дома.
"По итогам четырех месяцев россияне получили на покупку и строительство индивидуальных домов более 290 млрд рублей. Это на 12% превышает результат аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным банка, клиенты ВТБ за январь-апрель 2024 года оформили более 3,2 тыс. кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и покупку готовых домов. Общий объем сделок составил более 19 млрд рублей, что на 40% превышает показатели за аналогичный период 2023 года.
Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин считает, что в 2024 году ипотека на ИЖС в стране достигнет рекордного 1 трлн рублей. "В прошлом году объем выдач кредитов на загородную недвижимость в России вырос более чем на 70%, до 822 млрд рублей. Из них свыше 65% заемщики получили на индивидуальное строительство. При этом, по нашей оценке, потенциальный спрос россиян на загородную недвижимость гораздо выше", - пояснил он.
Чаще всего ипотеку на ИЖС и готовые дома оформляют в Москве и области. В этих регионах по итогам января-апреля ВТБ предоставил на загородную недвижимость более чем 3,8 млрд рублей. На третьем месте по активности заемщиков - Республика Татарстан (1,8 млрд). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью (1,3 млрд) и Краснодарский край (1,2 млрд).
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