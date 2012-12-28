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В России
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23 минуты назад

В Роскачестве рассказали о запрещенном веществе в некоторых марках творога

В ходе исследования Роскачеством был обнаружен запрещённый "мясной клей" в твороге некоторых производителей.

Специалисты Роскачества проверили продукцию популярных торговых марок творога 5% жирности по 77 показателям, - передает РБК.

Эксперты нашли в твороге некоторых производителей микробную трансглютаминазу, или так называемый мясной клей, - говорится в исследовании.

Один из образцов был закуплен на Даниловском рынке, 20 марок произведены в России, одна — в Белоруссии.

"Микробная трансглютаминаза не может законно применяться в пищевой промышленности, потому как не входит в список разрешенных к применению ферментов. За нарушение требований, установленных техническими регламентами ЕАЭС, предусмотрена ответственность и/или вводится ограничительная/специальная мера, то есть к продукции применяются соответствующие меры", —отмечают в Россельхознадзоре. В ведомстве уточнили, что этот фермент запрещен в России с 1 января 2020 года.

"Мясной клей" был обнаружен в твороге "Свежее завтра" и "Славянские кружева", - говорится в исследовании. Как пояснила заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности Елена Юрова, недобросовестные производители могут использовать этот фермент для ускорения процесса производства творога.

В твороге с Даниловского рынка были найдены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в нем и продукции производителей «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский», «Нытвенский маслозавод» и «Ярче!» превышено содержание дрожжей. В твороге «Вкуснотеево», «Нытвенский маслозавод» и с Даниловского рынка отмечена также повышенная концентрация плесени.

«Из 21 ТМ [торговой марки] не выявили нарушений по показателям микробиологической безопасности в продукции 15 ТМ», — отмечает Роскачество. Это производители «Вкусвилл», «Домик в деревне», «Искренне ваш», «Кубанский молочник», «Лебедянь молоко», «Простоквашино», «Рузское молоко», «Савушкин», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зеленое», «Славянские кружева», «Талицкий», «Экомилк», «Эконива». Однако творог некоторых из них не соответствует требованиям по количеству молочнокислых бактерий («Кубанский молочник», «Рузское молоко», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зеленое», «Экомилк», «Эконива»). Продукция с Даниловского рынка не отвечает требованиям ГОСТа и стандартам Российской системы качества по массовой доли белка, которая в этом твороге составляет всего 11,8%, тогда как в продукте 5% жирности она должна быть не менее 16%.

Россельхознадзор вынес предостережение ООО «Молодел» («Славянские кружева»), ОАО «Северное молоко» («Свежее завтра»), ООО «Алтайская буренка» («Ярче!»), а Роспотребнадзор — ООО «Маслозавод Нытвенский» («Нытвенский маслозавод»). Помимо этого, в отношении последнего запланирована внеплановая проверка.

Производители творога «Искренне ваш», «Можайское», «Лебедянь молоко», а также торговые сети «Чижик», «Вкусвилл», «Впрок.ру», «Ашан» и «Лента» сообщили, что приняли меры.
творог
качество
продукты
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