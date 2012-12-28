Пять человек эвакуированы на улице Радиотехнической из-за пожара

Горела квартира.



Утром 13 мая В Ельце из пятиэтажки на улице Радиотехнической в Ельце эвакуированы пять человек: горела квартира. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Ночью 13 мая в селе Нижнее Большое Воловского района сгорел «ВАЗ-2114». В Липецке утром на улице Поселок Трубного Завода горели кровли жилого дома и гараж, а вечером в доме № 27 по проспекту Победы горела щитовая.Короткие замыкания произошли вчера еще в пяти домах Липецка, по счастливой случайности они не привели к пожарам. Спасатели не исключают, что такая ситуация могла возникнуть из-за повышения нагрузки на сеть за счет включенных в квартирах электронагревателей.Также пожарные дважды тушили мусор на открытой площади, и два раза — палы сухой травы.