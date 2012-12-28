Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
Происшествия
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52 минуты назад
Пять человек эвакуированы на улице Радиотехнической из-за пожара
Горела квартира.
Ночью 13 мая в селе Нижнее Большое Воловского района сгорел «ВАЗ-2114». В Липецке утром на улице Поселок Трубного Завода горели кровли жилого дома и гараж, а вечером в доме № 27 по проспекту Победы горела щитовая.
Короткие замыкания произошли вчера еще в пяти домах Липецка, по счастливой случайности они не привели к пожарам. Спасатели не исключают, что такая ситуация могла возникнуть из-за повышения нагрузки на сеть за счет включенных в квартирах электронагревателей.
Также пожарные дважды тушили мусор на открытой площади, и два раза — палы сухой травы.
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