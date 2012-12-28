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В России
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34 минуты назад

В Рособрнадзоре заявили о возможности пересдавать ЕГЭ в следующих годах

Выпускники российских школ смогут пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов не только в этом, но и в следующих годах.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что российские школьники и в следующих учебных годах смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов, - передает РИА Новости.

"Это уже поручение президента, это право появилось, и в юриспруденции не принимают законы, которые ущемляют", - сказал Музаев, согласившись, что пересдача ЕГЭ-2024 - не единоразовая акция.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля. Основной период ЕГЭ этого года пройдет с 23 мая по 5 июля.
образование
ЕГЭ
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