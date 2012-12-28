Чистый отток капитала из РФ вырос до $28 млрд за квартал

Чистый отток капитала частного сектора (показывает, на сколько вывод денег из страны превышает их приток) увеличился в I квартале 2024-го. Как сообщают «Известия», об этом говорится в «Комментариях о государстве и бизнесе» ВШЭ за авторством ведущего эксперта института «Центр развития» Сергея Пухова.



Показатель вырос до $28 млрд. За тот же период прошлого года отток составил $16 млрд. Главная причина такой тенденции — сложности с получением (в том числе задержка) экспортной валютной выручки, отметил Сергей Пухов.Также влияние на отток капитала оказывает разделение крупных российских компаний, которые создают независимые юридические лица, чтобы продолжать бизнес, отметил научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР Президентской академии Кирилл Черновол. В результате приток валюты в страну отстает от того, что можно было бы ожидать при улучшившейся конъюнктуре, рассказала о последствиях руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.Хотя в марте рубль предпринял попытку укрепления, фундаментальные факторы ухудшаются, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. К концу 2024-го, по прогнозам Минэка, рубль будет торговаться выше 98 единиц за доллар.