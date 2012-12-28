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сегодня, 15:30

Выпуск игристых вин в РФ вырос на 43,6% за счет дешевых марок

При этом аналитики рынка объясняют, что существенный рост продемонстрировал более дешевый сегмент вин в диапазоне до 300 рублей за бутылку.

В первом квартале объем отгрузок у 20 крупных российских производителей игристых вин вырос на 43,6% год к году, до 3,248 млн дал, - пишет "Ъ" со ссылкой на участников алкогольного рынка.

По подсчетам Росалкогольтабакконтроля, за этот же период в целом розничные продажи таких напитков в натуральном выражении достигли 5,4 млн дал, что больше на 13,3% год к году.

Из топ-5 компаний самая значительная динамика отмечена у Дербентского завода игристых вин — на 82% год к году, до 203 тыс. дал. Для сравнения: «Абрау-Дюрсо», удерживающаяся на первой строчке списка крупных компаний сегмента, в январе—марте этого года отгрузила 775 тыс. дал, что больше на 34%, «Кубань-Вино» — 571 тыс. дал, или на 74% выше год к году.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин объясняет рост продаж Дербентского завода тем, что предприятие, в том числе за счет больших площадей собственных виноградников, продает продукцию практически по минимально возможной стоимости. Установленная правительством РФ с января 2023 года минимальная розничная цена (МРЦ) на игристые вина составляет 239 руб. за бутылку объемом 0,75 л.

По мнению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, ниша дорогих игристых вин почти поделена между производителями, в то время как в ценовом сегменте до 400–500 руб., которому потребители отдают наибольшее предпочтение, есть еще место для экспансии.

В сегменте недорогих игристых вин есть место для новых игроков, - отмечает независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин.

Эксперты полагают, что на замедление роста потребления игристых вин повлияет увеличение МРЦ, которая, по их прогнозам, может подняться в начале 2025 года до 280 руб. за 0,75 л.

Алексей Небольсин считает повышение МРЦ логичным шагом, поскольку с 1 мая 2024 года акцизы на игристые вина, в том числе и российские, выросли до 119 руб. за литр с 45 руб. На рост минимальных цен в рознице может повлиять и увеличивающаяся себестоимость производства таких напитков,- полагают специалисты.

В Минфине отметили, что пересмотр МРЦ на игристые вина в этом году не планируется. Там также добавили, что не получали предложения от бизнеса по этому вопросу.
экономика
вино
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