21-летний липчанин хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
В России
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27 минут назад
Власти РФ поддержали запрет на продажу энергетиков детям
Соответствующий документ внесла в Госдуму группа депутатов.
Соответствующий документ в начале текущего года внесла в Госдуму группа депутатов от всех фракций. По нему не допускается розничная торговля такими напитками в таре объемом более 500 миллилитров. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 сентября этого года, - передает РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в документе.
Законопроект в январе 2024 года внесла в Госдуму группа депутатов от всех фракций, в частности Нина Останина, Максим Топилин, Анна Кузнецова, Бадма Башанкаев, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Леонид Калашников, Яна Лантратова, Борис Чернышов. "Законопроектом предлагается установить "Особые требования к розничной продаже безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков" (статья 3)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно законопроекту, не допускается розничная торговля такими напитками в потребительской таре объемом более 500 миллилитров. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2024 года, сказано в проекте.
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