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29
16 минут назад

Новак назвал ситуацию на топливном рынке в РФ стабильной

Россия обеспечена нефтепродуктами, ситуация на топливном рынке - стабильная.

Снижать экологические требования к качеству бензина сейчас не нужно, российский рынок полностью обеспечен нефтепродуктами, - заявил кандидат в вице-премьеры РФ Александр Новак в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме.

"Могу сразу ответить, что таких мер не требуется на сегодняшний день", - сказал он.

По его словам, благодаря мерам, принятым правительством РФ, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная, предприятия и население полностью обеспечены топливом, - передает ТАСС.

"Более того, на сегодняшний день нам важно не допустить затоваривания нефтеперерабатывающих заводов. И мы будем внимательно следить [за этим] на федеральных штабах, в которых вы также принимаете участие, как и другие наши коллеги", - отметил Новак.
экономика
топливо
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