21-летний липчанин хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
В России
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16 минут назад
Новак назвал ситуацию на топливном рынке в РФ стабильной
Россия обеспечена нефтепродуктами, ситуация на топливном рынке - стабильная.
"Могу сразу ответить, что таких мер не требуется на сегодняшний день", - сказал он.
По его словам, благодаря мерам, принятым правительством РФ, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная, предприятия и население полностью обеспечены топливом, - передает ТАСС.
"Более того, на сегодняшний день нам важно не допустить затоваривания нефтеперерабатывающих заводов. И мы будем внимательно следить [за этим] на федеральных штабах, в которых вы также принимаете участие, как и другие наши коллеги", - отметил Новак.
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