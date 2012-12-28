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В России
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сегодня, 12:04
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя почти два часа
Рано утром появилась информация о приостановке движения транспорта по Крымскому мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорилось в сообщении, опубликованном в 07:12 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Позже движение было вновь возобновлено после перекрытия, которое длилось около двух часов.
Ранее движение перекрывалось с 04:56 мск до 06:45 мск.
В настоящее время в очереди со стороны Тамани находится 152 транспортных средства.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
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