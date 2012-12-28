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В России
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42 минуты назад
Синоптик рассказал о самых холодных днях в начале мая в центре РФ
Первая декада мая в европейской части России станет самой холодной за всю историю наблюдений.
"Именно европейская Россия оказалась как бы воронкой, в которую втягиваются очень холодные воздушные массы из самых холодных акваторий Северного Ледовитого океана. <…> Думаю, что первая декада мая будет самой холодной за всю историю наблюдений. Объясняется это именно тем, что два центра с разными знаками - антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы - создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана", - отметил синоптик.
По его словам, этот процесс стационарный, он длится со 2 мая и является редчайшим случаем. Воздушные массы идут не только с Карского моря или с Новой Земли, но даже с моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря, из очень холодных регионов. А с запада антициклон закачивает воздушные массы из Шпицбергена, и поэтому температура на 8-10 градусов ниже нормы.
Синоптик добавил, что погода в европейской части страны сейчас отстает от нужных показателей на три-четыре недели. 13, 14 и 15 мая температура будет ниже нормы на 5-7 градусов Цельсия, - заключил специалист.
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