В Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
В России
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сегодня, 10:40
ПВО сбила 4 ракеты Storm Shadow над Крымом
Зенитные системы в ночное время работали над территорией трех областей и Республики Крым.
Дежурными средствами ПВО были уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и двенадцать БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow» и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Все воздушные цели ВСУ были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО.
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