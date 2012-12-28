Гладков сообщил о гибели 19 мирных жителей в Белгородской области за сутки

При обстреле Белгорода 12 мая со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 19 человек. По последним данным, тела 15 человек извлечены из-под завалов жилого дома на улице Щорса.