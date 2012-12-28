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5 минут назад

Гладков сообщил о гибели 19 мирных жителей в Белгородской области за сутки

При обстреле Белгорода 12 мая со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 19 человек. По последним данным, тела 15 человек извлечены из-под завалов жилого дома на улице Щорса.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что тела 15 человек были извлечены из-под завалов. Накануне во время вечерних обстрелов погибло еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. В общей сложности в результате атаки ВСУ за сутки в Белгородской области погибли 19 мирных жителей.

Еще 27 человек пострадали, - уточнил глава региона.

По его словам, десяти из них была оказана амбулаторная помощь, и они уже отпущены домой. 6 человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой. Вчера по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к нам прибыли бригады врачей. 11 человек остаются в наших больницах - всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

В пунктах временного размещения у нас находятся 36 человек. Это те жители, чьи квартиры пострадали. Основная часть разъехалась по своим близким родственникам, - говорится в сообщении.

Также Гладков поблагодарил всех, кто помогал в спасении людей.

"Это были обычные прохожие: мужчины и женщины из соседних домов, которые бросались в завал и вытаскивали детей и стариков", — подчеркнул губернатор.

Он заключил, что в едином строю можно справиться с любой бедой.

12 мая Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В результате обстрела в доме на улице Щорса обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, во время разбора завалов произошло повторное обрушение: рухнула крыша многоэтажки. При обстреле украинские боевики применяли комплексы «Точка-У», «Ольха» и RM-70 Vampire. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Белгород
атака
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