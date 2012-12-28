Сегодня в Липецке: открытие театрального фестиваля, липчане любят наличные и хотят учить китайский
В Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
В России
7
5 минут назад
Гладков сообщил о гибели 19 мирных жителей в Белгородской области за сутки
При обстреле Белгорода 12 мая со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 19 человек. По последним данным, тела 15 человек извлечены из-под завалов жилого дома на улице Щорса.
Еще 27 человек пострадали, - уточнил глава региона.
По его словам, десяти из них была оказана амбулаторная помощь, и они уже отпущены домой. 6 человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой. Вчера по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к нам прибыли бригады врачей. 11 человек остаются в наших больницах - всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
В пунктах временного размещения у нас находятся 36 человек. Это те жители, чьи квартиры пострадали. Основная часть разъехалась по своим близким родственникам, - говорится в сообщении.
Также Гладков поблагодарил всех, кто помогал в спасении людей.
"Это были обычные прохожие: мужчины и женщины из соседних домов, которые бросались в завал и вытаскивали детей и стариков", — подчеркнул губернатор.
Он заключил, что в едином строю можно справиться с любой бедой.
12 мая Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В результате обстрела в доме на улице Щорса обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, во время разбора завалов произошло повторное обрушение: рухнула крыша многоэтажки. При обстреле украинские боевики применяли комплексы «Точка-У», «Ольха» и RM-70 Vampire. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
0
0
0
0
0
Комментарии