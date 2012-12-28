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Общество
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Погода в Липецке
Над Липецкой областью наблюдалось северное сияние
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В России
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11 минут назад

Житель Челябинской области выиграл 607 млн рублей в «Спортлото»

Рекордный суперприз в размере 607 миллионов рублей в числовой лотерее "Спортлото "4 из 20" выиграл в пятницу житель Челябинской области, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".

"В пятницу, 10 мая 2024 года, был разыгран рекордный для России суперприз среди числовых лотерей от "Столото". В ходе 8154-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей", — сообщили в "Столото".

Победитель купил билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото".

По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 13, пять, два в первом поле билета и шесть, 17, десять, три — во втором.

Предыдущий выигрышный рекорд — 545 миллионов — в этой лотерее был зафиксирован в августе 2020 года. Тогда выиграл житель Пермского края.
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