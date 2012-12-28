Трехметровая пицца бала вкусной, а Кобзев – бесподобным, но «Металлург» всё равно проиграл «Ротору»
В России
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21 минуту назад
В России с 2026 года начнут внедрять новую систему высшего образования
"Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4 тысяч студентов. С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысячи вузах страны", — отметил он.
По словам Чернышенко, власти обеспечивают высокую динамику роста бюджетных мест с акцентом на региональные вузы. В частности, на следующий учебный год их количество увеличилось до 620,5 тысячи, из которых 28,5 тысячи досталось новым российским регионам. При этом основными направлениями обучения будут инженерные кадры, медики и кадры для системы образования. Чернышенко добавил, что власти также продолжат пересмотр структуры приема в вузы для наращивания объема контрольных цифр по тем специальностям и направлениям, которые требуются для реализации национальных проектов, обеспечения технологического лидерства, а также для снабжения кадрами социальной сферы.
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