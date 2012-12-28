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В России
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сегодня, 17:48
Жилой дом в Белгороде обрушился после обстрела
На место происшествия приехали спасатели. После начала разбора завалов крыша попавшего под обстрел дома обрушилась на спасателей.
Обрушение затронуло десять этажей в подъезде дома, всего пострадали 40 квартир, сказал глава администрации Белгорода Валентин Демидов. Он добавил, что спасатели с помощью автовышки эвакуировали из квартир людей, которые оказались заблокированными из-за разрушения лестницы и лифта.
МЧС в 12:33 мск сообщило, что, по предварительным данным, удалось спасти 12 человек, среди которых двое детей. По последним данным МЧС, спасены 16 человек. При повторном обрушении три спасателя получили травмы различной тяжести.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о 19 пострадавших, среди которых двое детей. Он также опроверг данные о жертвах в результате обрушения.
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