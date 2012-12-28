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В России
44
38 минут назад

В Петербурге задержан мужчина, осквернивший Знамя Победы

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, осквернившего государственный флаг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщение об осквернении флага, расположенного на доме 48 по проспекту Королева в Петербурге, поступило 4 мая. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий мои коллеги установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель. Он задержан оперативниками у подъезда своего дома", - написала Волк. На видео видно, как мужчина подходит к Знамени Победы со шприцом и наносит из него какое-то вещество на флаг.
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