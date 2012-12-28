Выходные в Липецке: премьера спектакля, гастролёры из Мичуринска и 9-метровая пицца на футболе
В России
44
38 минут назад
В Петербурге задержан мужчина, осквернивший Знамя Победы
Сообщение об осквернении флага, расположенного на доме 48 по проспекту Королева в Петербурге, поступило 4 мая. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ".
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий мои коллеги установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель. Он задержан оперативниками у подъезда своего дома", - написала Волк. На видео видно, как мужчина подходит к Знамени Победы со шприцом и наносит из него какое-то вещество на флаг.
0
0
0
0
0
Комментарии