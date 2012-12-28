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В России
43
35 минут назад

В Печоре обрушился пятиэтажный дом

Пятиэтажный дом частично обрушился в городе Печора Республики Коми, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

"В городе Печора произошло частичное обрушение пятиэтажного здания, по предварительным данным, разрушенная часть дома была нежилой, пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

Спасатели также сообщили, что ЧП произошло на Печорском проспекте, дом 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения.
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