Выходные в Липецке: премьера спектакля, гастролёры из Мичуринска и 9-метровая пицца на футболе
В России
43
35 минут назад
В Печоре обрушился пятиэтажный дом
"В городе Печора произошло частичное обрушение пятиэтажного здания, по предварительным данным, разрушенная часть дома была нежилой, пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.
Спасатели также сообщили, что ЧП произошло на Печорском проспекте, дом 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения.
0
0
0
0
0
Комментарии