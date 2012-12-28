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В России
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40 минут назад
В Петербурге автобус с людьми упал в реку
Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. В салоне во время аварии находилось около 20 человек, семь из них погибли, сообщает РБК. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга.
Водителя автобуса задержали, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет) и по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; до десяти лет лишения свободы).
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга начал комплексную проверку компании-перевозчика «Такси», владеющей упавшим в Мойку автобусом. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что с января 2022 года компанию привлекали к административной ответственности 23 раза, сумма штрафов по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий) составила 3,6 млн руб.
В «Такси» сообщали, что водитель на момент аварии работал пятый час, перед сменой он прошел медицинское освидетельствование, а автобус проверили 7 мая, он был полностью исправен.
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