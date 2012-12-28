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В России
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28 минут назад
Мужчина погиб при атаке дрона на грузовик
"Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран", — написал глава региона.
Еще один мужчина пострадал. Его доставили в больницу с осколочными ранениями нижних конечностей.
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