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В России
39
28 минут назад

Мужчина погиб при атаке дрона на грузовик

В Белгородской области один человек погиб при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран", — написал глава региона.

Еще один мужчина пострадал. Его доставили в больницу с осколочными ранениями нижних конечностей.
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