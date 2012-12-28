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В России
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6 минут назад
МОК не собирается вручать спортсменам РФ перешедшие им медали ОИ
Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время не собирается заниматься вручением наград, которые должны перейти российским спортсменам после пересмотра результатов прошедших Олимпийских игр.
Международный олимпийский комитет в 2018 году принял решение признать российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером Игр-2016 после дисквалификации молдавского спортсмена, показавшего в Рио-де-Жанейро третий результат. Штокалов заявил, что до сих пор не получил награду.
"Перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена, - сказал представитель пресс-службы МОК. - Когда Олимпийский комитет России не был отстранен, он не смог вернуть медали Международному олимпийскому комитету после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы. Поэтому МОК, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам".
МОК планирует проводить церемонии перевручения наград прошлых Игр во время Олимпиады в Париже в специально организованном Парке чемпионов, который будет располагаться неподалеку от Эйфелевой башни.
12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.
23 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о временном отстранении.
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