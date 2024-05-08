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В России
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54 минуты назад
Подержанные автомобили в РФ дешевеют второй месяц подряд
Автомобили с пробегом дешевеют второй месяц подряд.
По отношению к марту автомобили с пробегом стали дешевле на 1,6%, или 26 тыс. рублей. Средняя цена падает уже второй месяц подряд, в марте она снизилась на 1%, заметили аналитики.
Однако по сравнению с апрелем прошлого года средняя цена машины на "вторичке" увеличилась на 10,8%, или на 154 тыс. рублей.
Как ранее сообщали аналитики, по итогам апреля 2024 года в России рынок легковых автомобилей с пробегом составил почти 1,73 млн единиц, что на 1,3% ниже показателя марта этого же года.
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