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В мире
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17 минут назад
В Китае заявили о падении прибыли промышленных предприятий
Китай сообщил о падении прибыли промышленных предприятий.
Прибыль государственных компаний снизилась на 2,6% против роста на 0,5% в январе и феврале, а в частном секторе рост с февральских 12,7% упал до 5,8%.
При этом наблюдается существенный разброс — если в производстве электрооборудования и связи зафиксирован рост на 82,5% (211% в январе-феврале), то строительство упало на 54,2% (36,8%).
Ухудшение динамики происходит на фоне усилий китайских властей по сохранению импульса восстановления экономики. Этому препятствует спад на рынке недвижимости, стабильно слабый внутренний спрос и сохраняющиеся риски дефляции.
До этого ведомство сообщало, что промышленность в марте существенно замедлилась и вместе с продажей оказалось заметно хуже прогнозов. Наибольший негатив наблюдается в автомобильной промышленности — слабый рост в годовом выражении и падение продаж.
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