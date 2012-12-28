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В России
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48 минут назад
Таможня Финляндии продаёт велосипеды просителей убежища из РФ
Покупателю придётся заплатить кроме аукционной цены ещё НДС в размере 24%.
На сайте таможни говорится, что торги будут проведены в соответствии со статьей 198 Таможенного кодекса ЕС и статьей 80 Закона о таможне. Пока в продаже только 100 велосипедов разных размеров. Но весной и летом таможня организует еще несколько велосипедных аукционов.
В сообщении Tulli говорится, что они не несут ответственности за качество и дефекты средств транспорта. Велосипеды продаются в том состоянии, в каком они были изъяты. Обмену или возврату они не подлежат. Сколько они изначально стоят, не сообщается, но уточняется, что к аукционной цене добавляется НДС в размере 24%. Велосипеды должны быть вывезены из торгового зала не позднее 16 мая 2024 года.
Сообщения о росте числа граждан третьих стран, прибывающих из России в Финляндию, появились осенью 2023 года. В основном выходцы из Йемена, Сирии и Сомали использовали Россию для транзита, пересекали границу на велосипедах и не имели шенгенской визы (через пункты пропуска в Ленобласти нельзя проходить пешком, пересекать границу можно только на каком-либо транспортном средстве). Сразу после пересечения границы они просили об убежище. По правилам ЕС, каждое такое прошение должно быть рассмотрено, даже если у просителя нет визы, поэтому немедленная депортация мигрантам не грозит.
Сначала Финляндия отреагировала на происходящее запретом пересекать границу с Россией на велосипедах. Более того, президент Финляндии Саули Ниинисте обвинил Москву в использовании мигрантов для «дестабилизации обстановки» в соседней стране и заявил, что российские пограничники помогают беженцам пересекать российско-финскую границу. МИД России назвал такие обвинения «очень странными». Кремль выражал сожаление из-за «сознательного дистанцирования» Хельсинки от «прежнего доброго уровня характера двусторонних отношений». Чтобы остановить поток нелегалов, Финляндия приняла решение закрыть пункты пропуска через российскую границу.
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