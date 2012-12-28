В Роскосмосе рассказали о начале разработки ядерной энергоустановки для лунной станции РФ и КНР

Россия и Китай планируют создать на Луне и орбите комплекс, который будет изучать спутник Земли, проводить исследовательские эксперименты и лунные наблюдения.