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В России
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57 минут назад
В Роскосмосе рассказали о начале разработки ядерной энергоустановки для лунной станции РФ и КНР
Россия и Китай планируют создать на Луне и орбите комплекс, который будет изучать спутник Земли, проводить исследовательские эксперименты и лунные наблюдения.
По его словам, нужно создать компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. Это объясняется тем, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток, а солнечные батареи не могут накопить такое количество энергии, чтобы обеспечить работу электроприборов столь длительное время.
Россия совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах, - заявил Борисов.
Создание Международной научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год. Она будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.
В рамках проекта на поверхности Луны и на орбите планируется создать комплекс экспериментальных и исследовательских средств для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты.
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