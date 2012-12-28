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В России
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17 минут назад
Президент РФ поручил обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 кв. м на человека
Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить граждан жильем площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году.
Указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" опубликован на сайте Кремля. В частности, в документе содержатся целевые показатели и задачи по достижению национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни".
Среди показателей и задач установлено "обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году".
Кроме того, к 2030 году должно быть обеспечено обновление жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года.
К 2030 году должна быть реализована программа модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек.
Президент поставил также задачу завершить до конца 2030 года капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.
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