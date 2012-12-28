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55 минут назад

В РФ банки могут обязать согласовывать кредиты с родственниками клиентов

По данным Центробанка, в России наблюдается рост объема операций, проведенных без согласия клиентов либо под влиянием обмана. Системно значимые кредитные организации будут обязаны дать возможность клиенту выдать доверенность на третье лицо, которое сможет отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка.

В России в ближайшее время может появиться механизм одобрения финансовых операций родственниками или доверенными лицами клиентов банков, - пишут "Известия".

Российские банки обяжут согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество. Такой законопроект Госдума может принять уже в весеннюю сессию, - пишут «Известия». Доверенное лицо в течение 12 часов должно подтвердить или отклонить операцию. Инициативу поддерживают в ЦБ, отмечая, что новый механизм защиты будет востребован среди социально уязвимых групп населения и их близких людей.

Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект «О внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности». Документом предлагается ввести механизм дополнительной верификации финансовых операций, которые по желанию клиентов начнут одобрять их родственники или доверенные лица.

Согласно законопроекту, системно значимые кредитные организации (сейчас их 13) будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, который получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении трансакции.

Информацию о том, что Госдума рассмотрит инициативу в ближайшее время.

"После 13–15 мая, когда завершится формирование правительства, Госдума может принять законопроект в первом чтении. Затем потребуется примерно месяц, чтобы внести в него поправки, в том числе предложенные в отзыве правительства, которое концептуально поддержало инициативу", — сообщила один из авторов законопроекта, депутат Наталья Костенко.

По ее словам, ко второму чтению в тексте закона может появиться механизм отзыва доверенности, который предложило прописать правительство, чтобы исключить риски злоупотребления для поручителя. Также упростят саму процедуру реализации инициативы.

Принцип один: есть доверенное лицо, ему сообщается об операциях, а вот форма уведомления, сумма, с которой возможна блокировка, будет варьироваться, — пояснила депутат. — С учетом одобрения законопроекта всеми ведомствами не думаю, что будет какая-то задержка при его рассмотрении в окончательном чтении.

Порядок взаимодействия и тарифное обслуживание будут установлены в соглашении между кредитной организацией, клиентом и доверенным лицом.
экономика
кредиты
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