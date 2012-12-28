В РФ банки могут обязать согласовывать кредиты с родственниками клиентов

По данным Центробанка, в России наблюдается рост объема операций, проведенных без согласия клиентов либо под влиянием обмана. Системно значимые кредитные организации будут обязаны дать возможность клиенту выдать доверенность на третье лицо, которое сможет отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка.