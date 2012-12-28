В России создадут банк биоматериалов здоровых людей

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«Такие исследования похожи на обратный инжиниринг. В идеале, однажды получив биоматериал, мы начнем отслеживать донора на протяжении всей его жизни. Будем знать, чем он заболел, — гипертонией, раком, чем-то еще. А потом посмотрим, как изменялись результаты анализов, и ретроспективно найдем те, которые были связаны с ранними стадиями болезни или повышенным риском ее развития. Это очень сложная задача, в том числе и технологически. Но результаты таких исследований позволят отслеживать минимальные колебания показателей и прогнозировать риск развития заболевания задолго до его начала», — рассказала «Известиям» директор нового биобанка Анна Семина.
Как отметили разработчики, собранные биоматериалы дадут возможность комплексно оценивать состояние организма, рассчитывать биологический возраст, прогнозировать факторы, связанные со старением и образом жизни. Это даст возможность дать врачам рекомендации по изменению образа жизни пациента.
Необходимые биоматериалы можно будет получить во время обычных медосмотров и диспансеризаций. Заполнив соответствующие документы об информированном согласии, доброволец будет сдавать кровь или иной материал для дальнейшего изучения.
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