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В России
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21 минуту назад
Нутрициолог призвала людей с артритом и астмой есть бананы
Бананы обладают уникальными полезными для человеческого организма свойствами.
По ее словам, бананы богаты витаминами А, В6, В9, Е, РР и С, а также содержат калий, магний, калий, фосфор, кремний, железо, натрий. Благодаря такому набору полезных микроэлементов бананы борются с воспалением в организме, что делает их полезными для людей с артритом и астмой.
Присутствующий в банане витамин B6 снижает риск развития воспалений и улучшает работу иммунитета
Также, продолжила Гусакова, содержащийся во фрукте калий помогает укреплять кости и суставы, поддерживает работу почек, а магний полезен сердечно-сосудистой системе. Однако выбирать стоит недозревшие бананы, так как в них ниже количество сахара, - резюмировала эксперт.
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