РФ и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Ставка налога на процентные доходы предусмотрена в размере 0%, что позволит не облагать налогом в государстве-источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства.