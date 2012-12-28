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В России
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сегодня, 14:46
РФ и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Ставка налога на процентные доходы предусмотрена в размере 0%, что позволит не облагать налогом в государстве-источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства.
Налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства.
Соглашением также предусматривается освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. На протяжении этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.
Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года.
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