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сегодня, 13:30

На Солнце зафиксировали свыше 20 мощных вспышек

Земле грозит мощнейшая магнитная буря.

На выходных ученые зафиксировали более 20 вспышек на Солнце, одна из которых оказалась мощнейшей за последние десять лет, - заявил врач-терапевт Искандар Хасанов.

Эксперт объяснил, что метеочувствительные люди могут почувствовать сильное недомогание 7 и 8 мая. По его словам, в это время магнитное поле Земли изменится под влиянием выброса солнечных частиц, из-за чего у некоторых людей может удушиться самочувствие. Он выделил переменчивое артериальные давление, головные и суставные боли, нарушения сна, сниженную работоспособность, повышенный пульс и ухудшившиеся психо-эмоциональное состояние как одни из наиболее распространенных симптомов метеочувствительности, - пишет "АиФ".

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — посоветовал он.

Также врач напомнил, что людям, страдающим хроническими заболеваниям, необходимо запастись нужными препаратами. Кроме того, во время магнитной бури положительное влияние может оказать кофе или другие тонизирующие напитки, а также контрастный душ.

«Самое главное — не заниматься самолечением. Любые препараты стоит принимать исключительно по рекомендации лечащего врача. Он же способен дать точные рекомендации по поддержанию самочувствия в норме во время магнитных бурь с учетом особенностей вашего организма», — заключил терапевт.
вспышка
Солнце
магнитная буря
здоровье
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