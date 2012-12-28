Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Рыбак рыбака: 36-летний мужчина получил девять лет колонии за смертельные побои на пруду
Началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве в МУП «Липецкий пассажирский транспорт»
В России
62
сегодня, 13:30
На Солнце зафиксировали свыше 20 мощных вспышек
Земле грозит мощнейшая магнитная буря.
Эксперт объяснил, что метеочувствительные люди могут почувствовать сильное недомогание 7 и 8 мая. По его словам, в это время магнитное поле Земли изменится под влиянием выброса солнечных частиц, из-за чего у некоторых людей может удушиться самочувствие. Он выделил переменчивое артериальные давление, головные и суставные боли, нарушения сна, сниженную работоспособность, повышенный пульс и ухудшившиеся психо-эмоциональное состояние как одни из наиболее распространенных симптомов метеочувствительности, - пишет "АиФ".
«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — посоветовал он.
Также врач напомнил, что людям, страдающим хроническими заболеваниям, необходимо запастись нужными препаратами. Кроме того, во время магнитной бури положительное влияние может оказать кофе или другие тонизирующие напитки, а также контрастный душ.
«Самое главное — не заниматься самолечением. Любые препараты стоит принимать исключительно по рекомендации лечащего врача. Он же способен дать точные рекомендации по поддержанию самочувствия в норме во время магнитных бурь с учетом особенностей вашего организма», — заключил терапевт.
0
0
0
0
0
Комментарии