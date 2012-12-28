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В России
34
25 минут назад

В РФ выпустят аналог конструктора Lego под брендом Rubrick

Производство конструкторов будет расположено в России и в Китае, а в перспективе возможно открытие офлайн-магазина Rubrick.

Предприниматель Айнар Абдрахманов создал российский аналог детского конструктора Lego, игрушки будут выпускаться под брендом Rubrick, - пишет "Ъ".

Абдрахманов объяснил решение о запуске проекта запросом со стороны покупателей. Он подчеркнул, что охрана патентов Lego в России уже закончилась, поэтому с юридической точки зрения выпуску аналога ничего не мешает.

Первые продажи запланированы на второю половину 2024 года, это будет линейка конструкторов по мотивам российского сериала «Беспринципные», уточнил предприниматель. Позднее будут выходить и другие, в том числе с медийными персонажами.

Компания «Рубрик-ОД» была создана Абдрахмановым в сентябре 2023 года. В мае 2024-го долю 5% получил топ-менеджер Ozon Олег Дорожок. В маркетплейсе рассказали газете, что это «личная инициатива» их сотрудника.

Эксперты отмечают, что рынок конструкторов занимает самую большую долю из всех категорий игрушек — около 16%, половина этого рынка остается за Lego. Другие участники — китайские бренды, в частности Phantasy и Loz, с которыми российским игрокам будет тяжело конкурировать из-за низких цен.

Производитель конструкторов Lego в начале марта 2022 года приостановил поставки в Россию, а в июле полностью прекратил деятельность в стране. Минпромторг разрешил ввозить продукцию Lego в Россию с помощью параллельного импорта.
Lego
Rubrick
конструктор
экономика
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