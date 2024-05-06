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сегодня, 12:06

Цены на кофе сорта робуста взлетели до 45-летнего максимума

Кофе сорта робуста дорожает из-за засухи и жары в сельскохозяйственных районах Вьетнама.

Цены на кофе сорта робуста взлетели до 45-летнего максимума, - следует из отчета Международной организации кофе (ICO).

Показатель оптовых цен, который рассчитывается ICO из совокупности спотовых цен на основных рынках, вырос за месяц на 16,8%, - пишет Lenta.ru.

Стоимость кофе, из которого изготавливается эспрессо, достигла в апреле самой высокой с 1979 года отметки в 1,94 доллара за фунт (4,27 доллара за килограмм). Это произошло из-за засухи и жары в сельскохозяйственных районах Вьетнама, крупнейшего производителя робуста. В отчете отмечается, что страна продолжает сталкиваться с трудностями после неурожая в прошлом и текущем сезонах.

Падение объемов производства во Вьетнаме, являющемся ведущим экспортером данного сырья, не было неожиданностью. Еще в ноябре прошлого года Национальная ассоциация кофе предсказывала снижение урожая на 10% из-за засушливой погоды, однако, как выяснилось, в реальности речь идет об уменьшении его объема на 20%.

Весной текущего года рекордно дорожало и какао, но на прошлой неделе его стоимость резко обвалилась, потеряв около 30 процентов. Это произошло из-за того, что у покупателей не осталось денег на поддержание взлетевших цен.
кофе
цены
экономика
робуста
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