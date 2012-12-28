Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В «Ривьере» обрушились ступеньки эскалатора
Общество
В Липецкой области ожидается штормовой ветер
Общество
Информация о стройке на Центральном пляже дошла до губернатора Игоря Артамонова
Общество
7 мая на час перекрываются магистрали в центре города
Общество
В Липецке шквалистый ветер повалил восемь деревьев
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Общество
58-летний липчанин вступился за 13-летнего сына за рулём и сел на два года
Происшествия
В Липецкой области потеплеет до +22. На один день
Погода в Липецке
На окраине Липецка перевернулся остановочный павильон
Общество
Рыбак рыбака: 36-летний мужчина получил девять лет колонии за смертельные побои на пруду
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: движение в центре города перекроют, общество мёртвых поэтов
Общество
Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Общество
Рыбак рыбака: 36-летний мужчина получил девять лет колонии за смертельные побои на пруду
Происшествия
«Ремонт дорог картами обязан быть максимально безопасным для водителей»
Общество
МЧС предупреждает о сильном шторме
Погода в Липецке
«Металлург» уступил в Краснодаре на последних секундах
Спорт
Дорогу по улице Белана достроят москвичи
Общество
Мотоциклист сбил 18-летнего парня и вместе с ним оказался в больнице
Происшествия
Изменился ли в Липецке климат?
Говорит Липецк
Почти на двух десятках улиц и в двух садоводчествах отключат электричество
Общество
Читать все
В России
16
6 минут назад

В Иркутской области в результате пожаров погибли два человека

В районе пожаров зафиксировано превышение ПДК диоксида азота.

Свыше 200 жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек уничтожены в результате пожаров в четырех районах Иркутской области, - сообщили в оперативных службах.

"В результате крупных пожаров, которые возникли накануне в Братском, Тайшетском, Усть-Кутском и Чунском районах уничтожены более 200 строений, в том числе 15 жилых домов, а также дачные дома и хозяйственные постройки", - отметили в оперативных службах.

По его словам, только в городе Вихоревка и 8 садовых товариществах огнем уничтожены 203 строения, в том числе 15 жилых домов. "В превентивных целях 34 человека эвакуированы из жилых домов, в том числе 17 детей. Они размещены у родственников", - добавил представитель оперативных служб.

Кроме того, 17 хозпостроек было уничтожено в микрорайоне Сельхоз №10 в городе Тайшет. Там пожар охватил площадь 3 тыс. кв. м. В городе Усть-Куте пожар уничтожил 11 гаражей на площади 2,8 тыс. кв. м. В населенном пункте Чунский пожар с производственного цеха перешел на открытую площадку с пиломатериалами, охватив площадь 780 кв. м. В настоящее время эти три пожара потушены, пострадавших нет, - передает ТАСС.
пожар
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru