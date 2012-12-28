Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Рыбак рыбака: 36-летний мужчина получил девять лет колонии за смертельные побои на пруду
Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Рыбак рыбака: 36-летний мужчина получил девять лет колонии за смертельные побои на пруду
В России
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6 минут назад
В Иркутской области в результате пожаров погибли два человека
В районе пожаров зафиксировано превышение ПДК диоксида азота.
"В результате крупных пожаров, которые возникли накануне в Братском, Тайшетском, Усть-Кутском и Чунском районах уничтожены более 200 строений, в том числе 15 жилых домов, а также дачные дома и хозяйственные постройки", - отметили в оперативных службах.
По его словам, только в городе Вихоревка и 8 садовых товариществах огнем уничтожены 203 строения, в том числе 15 жилых домов. "В превентивных целях 34 человека эвакуированы из жилых домов, в том числе 17 детей. Они размещены у родственников", - добавил представитель оперативных служб.
Кроме того, 17 хозпостроек было уничтожено в микрорайоне Сельхоз №10 в городе Тайшет. Там пожар охватил площадь 3 тыс. кв. м. В городе Усть-Куте пожар уничтожил 11 гаражей на площади 2,8 тыс. кв. м. В населенном пункте Чунский пожар с производственного цеха перешел на открытую площадку с пиломатериалами, охватив площадь 780 кв. м. В настоящее время эти три пожара потушены, пострадавших нет, - передает ТАСС.
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