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В мире
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8 минут назад
Отменен первый полет корабля Boeing с астронавтами на МКС
На борту к МКС должны были отправиться астронавты Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.
Уточняется, что пуск отменили из-за проблем с клапаном ступени Centaur ракеты-носителя Atlas V. Астронавты покинули Starliner.
Компания — разработчик ракеты United Launch Alliance (ULA) в соцсети подтвердила отмену запуска корабля.
Пуск был запланирован на 22:34 6 мая по местному времени (5:34 мск 7 мая) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На МКС должны были отправиться астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс и пробыть там неделю.
Изначально первый испытательный полет Starliner с экипажем планировался на начало марта, но из-за технических трудностей запуск перенесли.
Полет корабля Boeing демонстрационный, чтобы проверить все возможности системы Starliner, ее способность отправлять экипажи на МКС и возвращать на Землю. Предполагается, что Starliner проведет в стыковке с МКС восемь суток, после чего приземлится в пустыне в западной части США.
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