Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Взорвавшаяся в результате горения асбестобетонная урна разбила остановочный павильон
Происшествия
Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
Общество
В «Ривьере» обрушились ступеньки эскалатора
Общество
В Липецкой области ожидается штормовой ветер
Общество
С возводимой высотки в микрорайоне «Елецкий» на машины упали стройматериалы
Происшествия
Девочки «в черном» нашлись
Происшествия
Ветер повалил дерево возле школы
Происшествия
7 мая на час перекрываются магистрали в центре города
Общество
В Липецке шквалистый ветер повалил восемь деревьев
Происшествия
В Липецкой области ужесточается миграционная политика
Общество
Читать все
58-летний липчанин вступился за 13-летнего сына за рулём и сел на два года
Происшествия
Информация о стройке на Центральном пляже дошла до губернатора Игоря Артамонова
Общество
На окраине Липецка перевернулся остановочный павильон
Общество
На бульваре Есенина образовался провал
Общество
В бюджете Липецка наскребли 4,8 миллиона рублей на ремонт дорожек
Общество
Падение дерева на женщину: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
Угнавший «Ладу» пассажир поезда арестован на два месяца
Происшествия
По делу о взятке в 1,25 миллиона рублей в Ельце арестованы гендиректор предприятия и главный инженер УКСа
Происшествия
Рыбак рыбака: 36-летний мужчина получил девять лет колонии за смертельные побои на пруду
Происшествия
В Липецкой области потеплеет до +22. На один день
Погода в Липецке
Читать все
В России
52
50 минут назад

Объем фишинговых ресурсов в Telegram вырос в 1,5 раза

Число попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram, выросло в 1,5 раза в I квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

Фишеры часто меняют свои легенды, однако их цель остается неизменной — заманить потенциальных жертв на поддельную страницу авторизации Telegram.«Среди легенд злоумышленников в разное время встречались: предложение принять участие в опросе, получить доступ к каналу для взрослых, заработать игровую валюту, протестировать премиум-подписку Telegram, получить доступ к перепискам других пользователей», — рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина сообщила «Известиям» и про новые способы кражи аккаунтов. Среди них — подделка голосовых сообщений при помощи нейросети и ложные аккаунты.Telegram стал популярен не только для личного общения, но и имеет функции социальных сетей, что повышает количество атак на его пользователей, пояснила эксперт. Она отметила, что увеличение числа мошенничеств соотносится с ростом количества пользователей.

Ранее в Минцифры оценили долю Telegram в 10% российского мобильного трафика. С февраля 2022 года он вырос в четыре раза, сообщал в конце апреля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

мошенничество
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru