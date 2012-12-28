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В России
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46 минут назад
Участники СВО смогут получить автомобили с ручным приводом
Речь идет об участниках специальной военной операции, которым из‑за ранения сложно передвигаться самостоятельно.
Госдума приняла в третьем чтении изменения в закон о социальной защите инвалидов в РФ, которые позволят обеспечить получивших тяжелое ранение участников СВО специальными средствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным приводом.
"Речь идет об участниках специальной военной операции, которым из‑за ранения сложно передвигаться самостоятельно. Наш долг — создать условия для их восстановления и возвращения к нормальной жизни. Личный автомобиль позволит им быть более мобильными, возможно, найти работу, помогать своей семье", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, предложение обеспечить получивших тяжелое ранение участников СВО специальными средствами передвижения поддержал президент России Владимир Путин по итогам встреч с руководителем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
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