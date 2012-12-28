ЦБ РФ увеличит продажи валюты на рынке в 10 раз

Банк России с 8 мая по 8 июня 2024 года увеличит объем продаж иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в 10 раз - до 6,25 млрд рублей в день с прежних 600 млн рублей.