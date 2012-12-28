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В России
1 минуту назад

ЦБ РФ увеличит продажи валюты на рынке в 10 раз

Банк России с 8 мая по 8 июня 2024 года увеличит объем продаж иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в 10 раз - до 6,25 млрд рублей в день с прежних 600 млн рублей.

Минфин с 6 мая по 8 июня ежедневно будет направлять на покупку иностранной валюты и золота 5,55 млрд рублей, - следует из сообщения ведомства. Банк России будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать анонсированные ранее 11,8 млрд руб. Таким образом, объем чистых продаж валюты со стороны регулятора на внутреннем рынке составит эквивалент 6,25 млрд рублей в день против 600 млн рублей в день месяцем ранее.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае 2024 года составит 183,58 млрд рублей, - прогнозирует Минфин. При этом в апреле отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемых составило минус 72,65 млрд рублей, - отметили в ведомстве.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 110,94 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 мая 2024 года по 6 июня 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,55 млрд рублей", — привели данные в министерстве.

Месяцем ранее Минфин ежедневно направлял на покупку иностранной валюты и золота по 11,2 млрд руб. в день. С учетом дополнительных продаж в 11,8 млрд руб. со стороны ЦБ чистый объем продаж валюты и золота на внутреннем рынке составлял 600 млн рублей.

Минфин будет покупать валюту и золото уже четвертый месяц подряд. В 2024 году продажи валюты ведомство осуществляло только в январе и первую неделю февраля, когда произошло недополучение дополнительных нефтегазовых доходов. Как поясняли в Минфине, это было связано с "корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений", - передает РБК.

В моменте рубль отреагировал незначительным укреплением на оглашенный Минфином план операций с валютой и золотом. С 12:00 (в это время министерство опубликовало сообщение) до 15:10 мск рубль укрепился к доллару с 91,4 до 91, - следует из данных торгов на Мосбирже.

Увеличение продаж валюты со стороны ЦБ будет оказывать поддержку рублю в ближайшие два месяца, - считают эксперты. Но эта поддержка сама по себе не будет значительной, скорее будет работать совокупность факторов.

По их словам, увеличение продаж будет оказывать поддержку рублю вкупе с отложенными эффектами растущего профицита внешней торговли в марте. Также поддержку рублю в ближайшие месяцы окажет дивидендный сезон, - считают эксперты. Часть экспортеров будет готовиться к предстоящим выплатам дивидендов, что потребует продаж валюты.
валюта
экономика
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