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В России
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35 минут назад
Пенсионеры и ветераны боевых действий будут платить за услуги ЖКХ без комиссии
Некоторые категории граждан смогут оплачивать услуги ЖКХ и пени за несвоевременные платежи без банковской комиссии.
В конце 2023 года Госдума приняла закон, согласно которому банкам, кредитным организациям, платежным агентам запрещено взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ с отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
"Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия — ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В перечень категорий граждан входят совершеннолетние члены многодетных семей; пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий.
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